Yordan Minchev war beim Sieg gegen Hamburg der überragende Spieler der Niners Chemnitz und wurde von den Fans gefeiert. Doch auch viele andere konnten überzeugen.
Yordan Minchev war beim Sieg gegen Hamburg der überragende Spieler der Niners Chemnitz und wurde von den Fans gefeiert. Doch auch viele andere konnten überzeugen.
 11 Bilder
Niners Chemnitz
Eine Dampflok mit vielen Zugführern: Die Einzelkritik zum deutlichen Sieg der Niners Chemnitz gegen die Hamburg Towers
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass dieses neue Team eine große Wucht entfalten kann, hat es schon in der Vorbereitung bewiesen. Nun hat es auch in einem Pflichtspiel geklappt. Ein Mann hatte dabei seinen persönlichen „Knotenplatzer“.

Mit 102:78 haben die Basketballer der Niners Chemnitz die Hamburg Towers am Freitagnachmittag aus der Messe gefegt. Es war im dritten Anlauf der erste Pflichtspielsieg in dieser Saison. Großen Anteil daran hatten die Fans, die die müden Spieler (erst am Donnerstagabend waren sie vom Europapokalspiel in Athen zurückgekehrt) nach einer...
