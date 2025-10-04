Eine Dampflok mit vielen Zugführern: Die Einzelkritik zum deutlichen Sieg der Niners Chemnitz gegen die Hamburg Towers

Niners Chemnitz
Dass dieses neue Team eine große Wucht entfalten kann, hat es schon in der Vorbereitung bewiesen. Nun hat es auch in einem Pflichtspiel geklappt. Ein Mann hatte dabei seinen persönlichen „Knotenplatzer“.
Mit 102:78 haben die Basketballer der Niners Chemnitz die Hamburg Towers am Freitagnachmittag aus der Messe gefegt. Es war im dritten Anlauf der erste Pflichtspielsieg in dieser Saison. Großen Anteil daran hatten die Fans, die die müden Spieler (erst am Donnerstagabend waren sie vom Europapokalspiel in Athen zurückgekehrt) nach einer...
