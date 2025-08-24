Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ty Brewer unterschreibt auf einem der brandneuen Mannschaftsposter, die am Sonntag von „Freie Presse“ verteilt worden sind.
Ty Brewer unterschreibt auf einem der brandneuen Mannschaftsposter, die am Sonntag von „Freie Presse“ verteilt worden sind. Bild: Jan Stimpel
Alle Spieler und Betreuer waren zur Teampräsentation am Sonntag auf der Bühne.
Alle Spieler und Betreuer waren zur Teampräsentation am Sonntag auf der Bühne. Bild: Jan Stimpel
Niners Chemnitz
Glückswürmchen, Tanzeinlage, druckfrische Mannschaftsposter: So lief die Teampräsentation der Niners Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mehr als 2000 Fans waren in die „Fabrik“ gekommen, um die Spieler zu feiern. Die waren sich bei einem Thema einig: Sie freuen sich auf die Heimspiele vor dem frenetischen Publikum.

Chemnitz.

Wenn es nach den Fans der Niners Chemnitz geht, könnte die neue Saison in der Basketball-Bundesliga nicht erst in einem Monat, sondern schon jetzt und sofort beginnen. Die Vorfreude ist riesig, wie sich am Sonntagnachmittag auf dem Hof des Kultur- und Eventzentrums „Fabrik“ an der Zwickauer Straße zeigte. Dieses hatte zur Teampräsentation der zwei großen Basketballmannschaften geladen. Zunächst wurden die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats auf die Bühne gerufen, danach waren die Profis der Niners dran. Mehr als 2000 Besucher zählten die Organisatoren am ganzen Tag, der Platz vor der Bühne war sehr gut gefüllt.

Dass der Teamgeist stimmt, ist schon jetzt zu sehen

Rückkehrer Kaza Kajami-Keane wird bei der Teampräsentation von Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch interviewt.
Rückkehrer Kaza Kajami-Keane wird bei der Teampräsentation von Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch interviewt. Bild: Jan Stimpel
Wie schon in den ersten Trainingseinheiten und auch beim ersten Test am Freitagabend gegen Jena fiel dabei auf: Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut, die vielen neuen und wenigen verbliebenen Spieler verstehen sich blendend. Und das überträgt sich auch schon jetzt aufs treue Publikum, das auf eine bessere Saison als die vergangene hofft. „Wir wollen in der Vorbereitung alles tun, dass wir als Team gut zusammenfinden“, sagte Rodrigo Pastore, der in seine zehnte Saison als Cheftrainer der Niners geht. „Nach dem Ende der Vorbereitung werden wir uns dann zusammensetzen und intern Saisonziele festlegen.“

Neuzugang Robbie Beran tanzt auf die Bühne

2000 Besucher zählten die Organisatoren am Sonntag in der „Fabrik“, in der es neben der Teamvorstellung der Niners und der Chemcats noch viel mehr zu erleben gab.
2000 Besucher zählten die Organisatoren am Sonntag in der „Fabrik“, in der es neben der Teamvorstellung der Niners und der Chemcats noch viel mehr zu erleben gab. Bild: Jan Stimpel
Pastore ist anzumerken, dass er mit der Zusammensetzung der Mannschaft und dem Verlauf der ersten Tage sehr zufrieden ist. Und auch den Spielern ist anzumerken, dass sie es tatsächlich ehrlich meinen, wenn sie sagen, dass der Teamgeist sehr gut wäre und dass sie dem Saisonstart entgegenfiebern. So legte Robbie Beran bei seinem Gang auf die Bühne sogar ein kleines Tänzchen hin und eroberte damit binnen Sekunden die Herzen der Fans. Alle neun Neuzugänge (Kaza Kajami-Keane war ja bereits 2023/24 dabei) zeigten sich begeistert von der Kulisse bei der Teampräsentation und betonten, dass sie sich auf die Heimspiele freuen. „Ich weiß noch als Gegner, was für eine Energie diese Halle haben kann. Und ich kann es kaum erwarten, diese Energie für mich zu nutzen“, sagte zum Beispiel Ty Brewer, der von Ligakonkurrent MBC Weißenfels nach Chemnitz gekommen ist.

Fanclub-Mitglieder haben besondere Glücksbringer gehäkelt

Besondere Glücksbringer für alle Spieler: Die Glückswürmchen.
Besondere Glücksbringer für alle Spieler: Die Glückswürmchen. Bild: Jan Stimpel
In die restliche Vorbereitung und erst recht in die Saison gehen die Spieler mit einem besonderen Glücksbringer: Marion Rau und Bärbel Frenzel vom Fanclub „Chemnitz Crew“ überreichten jedem Spieler ein Glückswürmchen. „Mir war langweilig. Und da habe ich gedacht, ich könnte etwas für die Mannschaft und die Trainer häkeln“, sagte Marion Rau und lachte. Dass sie am Sonntag sogar auf die Bühne durfte, um die Glücksbringer selbst zu überreichen, hätte sie vorher auch nicht gedacht. „Das war toll“, sagte die treue Anhängerin, die sich für ihr Geschenk auch Hilfe geholt hat. „Eine Englischlehrerin hat den Text zum Würmchen für mich übersetzt“, verriet sie.

„Freie Presse“ verteilt die brandneuen Mannschaftsbilder

Am Stand der „Freien Presse“ gab es am Sonntag die ersten Mannschaftsposter des neuen Teams. Auch Titus Baier sicherte sich ein Exemplar und ließ es später von den Spielern unterschreiben.
Am Stand der „Freien Presse“ gab es am Sonntag die ersten Mannschaftsposter des neuen Teams. Auch Titus Baier sicherte sich ein Exemplar und ließ es später von den Spielern unterschreiben. Bild: Jan Stimpel
Auch für die Fans gab es am Sonntag Geschenke – die waren zwar nicht gehäkelt, aber mit heißer Nadel gestrickt. Am Freitagvormittag erst hatten die Niners ein neues offizielles Teamfoto machen lassen, kurz darauf hatte die „Freie Presse“ in ihrem Druckhaus Poster damit gedruckt. Versehen mit dem Spruch „Here we go“ und besten Glückwünschen für die neue Saison wurden die Mannschaftsbilder am Sonntag kostenlos verteilt – nur wenige Exemplare blieben übrig.

