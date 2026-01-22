Irre letzte Sekunden in London: Keine Schützenhilfe für die Niners Chemnitz im Rennen um den Einzug ins Eurocup-Achtelfinale

Der Druck ist weiterhin sehr hoch, wenn die Chemnitzer Basketballer am kommenden Dienstag in Montenegro antreten. Zuvor wollen sie aber erst einmal eine Negativserie in der Bundesliga beenden.

Der Präsentkorb war schon gepackt. Hätten die London Lions am Mittwochabend ihr Eurocup-Heimspiel gegen Ratiopharm Ulm gewonnen, hätten sie damit die Tür zum Achtelfinale für die Niners Chemnitz ganz weit aufgestoßen. London und Ulm hätten dann bei noch drei zu absolvierenden Gruppenspielen jeweils sechs Siege auf dem Konto gehabt, die... Der Präsentkorb war schon gepackt. Hätten die London Lions am Mittwochabend ihr Eurocup-Heimspiel gegen Ratiopharm Ulm gewonnen, hätten sie damit die Tür zum Achtelfinale für die Niners Chemnitz ganz weit aufgestoßen. London und Ulm hätten dann bei noch drei zu absolvierenden Gruppenspielen jeweils sechs Siege auf dem Konto gehabt, die...