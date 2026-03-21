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Viel Action gab es im Spiel zwischen Vechta und den Niners.
Viel Action gab es im Spiel zwischen Vechta und den Niners. Foto: Christian Becker
Roman Bedime beim Spiel der Niners Chemnitz in Vechta.
Roman Bedime beim Spiel der Niners Chemnitz in Vechta. Foto: Christian Becker
Rasantes Spiel in Vechta. Die Niners sind zu Gast.
Rasantes Spiel in Vechta. Die Niners sind zu Gast. Foto: Christian Becker
Die Niners Chemnitz sind heute in Vechta zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Vechta zu Gast. Foto: Thomas Reibetanz
Viel Action gab es im Spiel zwischen Vechta und den Niners.
Viel Action gab es im Spiel zwischen Vechta und den Niners. Foto: Christian Becker
Roman Bedime beim Spiel der Niners Chemnitz in Vechta.
Roman Bedime beim Spiel der Niners Chemnitz in Vechta. Foto: Christian Becker
Rasantes Spiel in Vechta. Die Niners sind zu Gast.
Rasantes Spiel in Vechta. Die Niners sind zu Gast. Foto: Christian Becker
Die Niners Chemnitz sind heute in Vechta zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Vechta zu Gast. Foto: Thomas Reibetanz
Niners Chemnitz
Irres Spiel mit langer Crunchtime: Niners Chemnitz verlieren bei Rasta Vechta
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Die Führung wechselte immer wieder, die Chemnitzer warfen im lauten Rasta-Dome alles rein. Am Ende reichte es nicht. Sie kassierten eine 78:80-Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Vechta.

Beißen sich die Niners Chemnitz in den Play-in-Plätzen fest und behalten Kurs auf die Playoffs? Oder bestätigt Rasta Vechta seine aufsteigende Form nach der Länderspielpause und holt den vierten Sieg in Folge? Es kann nur einen Sieger geben. Und es könnte viele Punkte hageln, bei dem Personal, das da auf dem Feld steht. Wie es läuft, lest Ihr hier.

Erschienen am: 21.03.2026 | 19:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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