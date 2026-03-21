Irres Spiel mit langer Crunchtime: Niners Chemnitz verlieren bei Rasta Vechta

Die Führung wechselte immer wieder, die Chemnitzer warfen im lauten Rasta-Dome alles rein. Am Ende reichte es nicht. Sie kassierten eine 78:80-Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Vechta.

Beißen sich die Niners Chemnitz in den Play-in-Plätzen fest und behalten Kurs auf die Playoffs? Oder bestätigt Rasta Vechta seine aufsteigende Form nach der Länderspielpause und holt den vierten Sieg in Folge? Es kann nur einen Sieger geben. Und es könnte viele Punkte hageln, bei dem Personal, das da auf dem Feld steht. Wie es läuft, lest Ihr hier.