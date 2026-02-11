Keine Schützenhilfe von Ulm: Eurocupduell der Niners Chemnitz in Ankara hat nur noch Testspielcharakter

Schon vor der Partie am heutigen Abend bei Turk Telekom waren die Chemnitzer Basketballer für die nächste Runde qualifiziert. Jetzt steht zudem fest, dass sie Tabellensechste bleiben – und gegen wen es damit gehen kann.

Chemnitz. Den viertägigen Trip in die türkische Hauptstadt Ankara können die Basketballer der Niners Chemnitz zum Teambuilding, Auskurieren einiger Blessuren oder auch zum Einspielen neuer Systeme nutzen. Relevanz für die Endplatzierung in der Gruppe B der Eurocup-Hauptrunde hat die Partie an diesem Mittwochabend bei Turk Telekom Ankara nämlich nicht mehr. Schon seit vergangener Woche steht fest, dass beide Mannschaften für das Achtelfinale qualifiziert sind. Die Niners haben den Sprung in die K.o.-Runde durch einen 81:67-Erfolg gegen Trento geschafft.

Trento bleibt nach Sieg gegen Ulm auf Platz fünf

Da sich die Chemnitzer damit auch den direkten Vergleich gegen das Team aus Norditalien gesichert hatten, bestand für sie am letzten Hauptrundenspieltag noch die minimale Chance, an Trento vorbeizuziehen und die Gruppenphase als Tabellenfünfte zu beenden. Dafür müssten sie in Ankara gewinnen – aber Trento hätte zudem am Dienstag gegen Ulm verlieren müssen. Da letzteres nicht passiert ist (Ulm verlor mit 68:76), ist alles geklärt: Trento ist und bleibt mit elf Siegen Fünfter, die Niners sind und bleiben mit aktuell neun und eventuell nach dem heutigen Spiel zehn Siegen Sechste.

Gegner im Achtelfinale kommt aus Istanbul oder Ljubljana

Auswirkungen hat das auf den nächsten Gegner im Eurocup-Achtelfinale. Das wird am 10. oder 11. März der Tabellendritte der Gruppe A sein. Und dort steht vor den letzten Spielen fest: Entweder ist das der Finalgegner der Niners im Fiba Europe Cup 2024, Bahcesehir College Istanbul, oder es ist Olimpija Ljubljana aus Slowenien. Sollten die Istanbuler das Auswärtsspiel an diesem Mittwochabend bei BC Neptūnas Klaipėda (Tip-off ist 19 Uhr) gewinnen, sind sie Zweite und damit direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Dann ginge es für die Niners zum Achtelfinalspiel nach Ljubljana. Sollten die Türken in Litauen verlieren, bleiben die Slowenen, die am Dienstag ihre Pflichtaufgabe erfüllt und in Breslau gewonnen haben, auf Rang zwei. Dann ginge die Achtelfinalreise der Niners erneut nach Istanbul. Denn Bahcesehir ist auch bei einer Niederlage nicht mehr von Rang drei zu verdrängen.