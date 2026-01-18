Klare Niederlage gegen den Tabellenführer: Niners Chemnitz verlieren deutlich gegen einen FC Bayern München im Schongang

Der Gegner war eine Klasse besser, die eigenen Fehler zu gravierend: Die Chemnitzer Basketballer gehen daheim gegen den Meister mit 59:87 unter. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz. Am 17. Januar 2025 gewannen die Niners Chemnitz ihr Bundesligaheimspiel gegen Hamburg mit Ach und Krach 69:60. Ein Mann machte dabei den Unterschied: Aher Uguak erzielte 22 Punkte. Es sollte das letzte Heimspiel für den Kanadier für lange Zeit sein. Kurz darauf verletzte er sich schwer am Knie. Am vergangenen Mittwoch feierte er sein Comeback beim Eurocupspiel in Ulm, heute wird er erstmals wieder bei einem Heimspiel auflaufen.

Dass es dann gleich noch gegen Uguaks Landsmann und Kumpel Isiaha Mike geht, der seine Profikarriere vor fünfeinhalb Jahren in Chemnitz startete, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Wie die Wiedersehen laufen und – viel wichtiger – wie sich die Niners gegen den Klassenprimus aus München schlagen. Hier erfahrt Ihr es.