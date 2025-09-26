Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Yebo beim Training der Niners Chemnitz. Auf den Publikumsliebling wird besonders in der Bundesliga viel Verantwortung zukommen, ist er doch einer von nur fünf deutschen Profis im Kader.
Kevin Yebo beim Training der Niners Chemnitz. Auf den Publikumsliebling wird besonders in der Bundesliga viel Verantwortung zukommen, ist er doch einer von nur fünf deutschen Profis im Kader. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo beim Training der Niners Chemnitz. Auf den Publikumsliebling wird besonders in der Bundesliga viel Verantwortung zukommen, ist er doch einer von nur fünf deutschen Profis im Kader.
Kevin Yebo beim Training der Niners Chemnitz. Auf den Publikumsliebling wird besonders in der Bundesliga viel Verantwortung zukommen, ist er doch einer von nur fünf deutschen Profis im Kader. Bild: Alexander Trienitz
Meinung
Niners Chemnitz
Kommentar zum Saisonstart der Niners Chemnitz: Die Euphorie ist da – aber es ist nicht ohne Risiko
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Basketballer gehen mit einer sehr starken Mannschaft an den Start. Auf den deutschen Positionen könnte es in der Bundesliga schnell eng werden, befürchtet Sportredakteur Thomas Reibetanz.

Die Vorzeichen sind gut. Nie zuvor hatten die Niners Chemnitz ihren Kader so früh komplett. Nie zuvor gab es eine Vorbereitung mit so vielen Spielen und guten Ergebnissen gegen starke Gegner, nie zuvor gab es ein Trainingslager. Und nie zuvor hat Cheftrainer Rodrigo Pastore Worte gefunden, die für seine Verhältnisse euphorisch klingen: „So...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
4 min.
Niners Chemnitz vor dem Start der neuen Saison: Die Suche nach der eigenen DNA statt dem zähen Ringen um irgendwas
Nike Sibande springt spektakulär zum Korb. In den Testspielen in diesem Sommer konnte die neue Mannschaft der Niners bereits überzeugen.
Nach einer trotz des Erreichens der Playoffs eher verkorksten Saison wollen die Basketballer neu angreifen. Oder: Wie eine Meldung einen kompletten Text zerschießen kann.
Thomas Reibetanz
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
23.09.2025
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel