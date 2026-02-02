MENÜ
Er gibt weiterhin alles. Seine Spieler auch? Rodrigo Pastore beim Spiel der Niners Chemnitz in Hamburg.
Er gibt weiterhin alles. Seine Spieler auch? Rodrigo Pastore beim Spiel der Niners Chemnitz in Hamburg. Bild: Ernesto Uhlmann
Meinung
Niners Chemnitz
Kommentar zur Situation bei den Niners Chemnitz: Die Spieler müssen ihre Einstellung hinterfragen – nicht der Trainer
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Kommentarspalten schießt man sich wieder auf den Coach ein. Doch der wird immer wieder im Stich gelassen, findet Sportredakteur Thomas Reibetanz. Jetzt gibt es die Chance, das Gegenteil zu beweisen.

Die Stimmung kippt wieder. Denn der Unmut der Fans wächst erneut. In Kommentarspalten und Foren fragen sich die Anhänger der Niners Chemnitz, was mit ihrer Mannschaft los ist. Und sie lassen – ebenso wie Trainer Rodrigo Pastore – nicht mehr gelten, dass die Chemnitzer immer wieder mit Personalsorgen zu kämpfen haben. Zu schlecht sind die...
