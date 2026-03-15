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Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen.
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen. Foto: IMAGO/Fotostand
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen.
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen. Foto: IMAGO/Fotostand
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Niners Chemnitz
Liveticker: Ab jetzt volle Konzentration auf die Bundesliga – Niners Chemnitz zu Gast bei den Rostock Seawolves
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Nach dem Aus im Eurocup geht es für die Chemnitzer Basketballer nur noch darum, den Einzug in die Playoffs der BBL zu schaffen. Heute geht es zu Ex-Leitwolf DeAndre Lansdowne und seinem neuen Rudel.

Rostock.

Na dann schauen wir mal, wie es ab jetzt in der Bundesliga läuft. Bisher hatten die Spieler der Niners Chemnitz stets die durchaus plausible Ausrede, dass sie durch die Doppelbelastung mit internationalem und nationalem Geschäft oft auch einfach müde waren. Diese Ausrede zählt nun nicht mehr, denn die Premierensaison im Eurocup ist nach dem 65:73 am Mittwoch im Achtelfinale in Ljubljana Geschichte. Ab sofort geht es nur noch ums Tagesgeschäft – so wie heute in Rostock. Wie es läuft, lest Ihr hier.

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