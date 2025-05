Liveticker: Niners Chemnitz retten sich gegen Ludwigsburg in die Verlängerung

Nach drei Niederlagen in Folge wackelt die Endrundenteilnahme für die Chemnitzer. Heute gibt es ein ganz wichtiges Spiel gegen die MHP Riesen. Nach einer dramatischen Schlussphase steht es 90:90.

Chemnitz.

Was ist mit den Niners Chemnitz los? Nach einer Saison voller Aufs und Abs scheint es jetzt so, als stimme da was in der Mannschaft nicht. Oder zwischen Mannschaft und Trainerteam. Oder überhaupt alles. Gegen Berlin gab es am Sonntag beim 81:103 eine Demütigung in eigener Halle. Heute soll alles besser werden. Doch auch der Gegner aus Ludwigsburg will noch in die Post-Season. Wie das für beide Teams so wichtige Spiel läuft, lest Ihr hier.