Liveticker: Endlich wieder daheim und dieses Mal ohne Grinch-Kostüm: Niners Chemnitz empfangen Bamberg Baskets

Es könnte sein, dass der eine oder andere Spieler der Basketballer heute von einem Fan mit den Worten „du bist aber groß geworden“ in die Wange gekniffen wird. Sie waren lange nicht mehr zu Hause.

Chemnitz.

42 Tage ist es her, dass die Niners Chemnitz zuletzt ein Heimspiel in der Basketball-Bundesliga hatten. Fpr so manchen Fan fühlt sich das wie eine Ewigkeit an, zumal alle endlich auf das Wiedersehen mit Rückkehrer Kevin Yebo warten. Wie das Trefffen, vor allem aber wie das Heimspiel gegen den Drittletzten der Tabelle aus Bamberg läuft, lest Ihr hier: