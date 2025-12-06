Liveticker: Krimi zwischen den Niners Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn geht in die Verlängerung

Der Wurm ist drin bei den Chemnitzer Basketballern. Sie spielen nicht schlecht, gewinnen aber kaum noch. Heute kommt es zum Duell der punktgleichen Tabellennachbarn. Ein Erfolg wäre wichtig. Unser Ticker ist live vor Ort.

Bonn. Und schon ist das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ da. Wenn es gegen eine Mannschaft geht die in der Tabelle in unmittelbarer Nähe steht, ist ein Sieg ja meist noch etwas mehr wert. Auf das Duell der Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets trifft das zu – beide Teams haben jeweils vier Siege und vier Niederlagen auf dem Konto.

Ob den Niners heute der dritte Auswärtssieg nach den Erfolgen in Heidelberg (Anfang Oktober) und Trentino (Mitte November) gelingt? Hier lest Ihr, wie es läuft: