Liveticker: Machen die Niners Chemnitz heute bei den Hamburg Towers den Einzug in die Playoffs klar?

Sollten die Chemnitzer Basketballer heute im Norden gewinnen und Heidelberg zeitgleich in Würzburg verlieren, wären die Niners sicher in der Endrunde. Sicher ist schon jetzt: Unser Ticker ist live dabei.

Hamburg.

Wohin geht die Reise für die Niners Chemnitz nach dem Ende der Hauptrunde am kommenden Sonntag? Dass sie weitergeht, ist mittlerweile sicher. Denn der Einzug in die Play-ins ist eingetütet. Schon heute könnten aber sogar die Playoffs klargemacht werden. Dazu muss ein Sieg bei den derzeit schwächelnden Hamburg Towers her. Hier lest Ihr, wie es läuft.