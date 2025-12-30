Liveticker: Mit Ex-Kapitän Jonas Richter im Fanblock – Niners Chemnitz wollen gegen Trier den fünften Sieg in Folge

Es wäre ein mehr als versöhnlicher Abschluss eines Jahres voller Aufs und Abs: Nach zuletzt besseren Leistungen können die Chemnitzer Basketballer die Serie ausbauen. Aber der Aufsteiger hat bislang aufhorchen lassen.

Chemnitz.

Einmal noch in 2025, dann ist ... Nein. Pause ist dann nicht. Es geht nahtlos weiter für die Niners Chemnitz am kommenden Sonntag – dann gegen Vechta. Aber heute steht das letzte Spiel des Kalenderjahres 2025 an. Gegen den starken Aufsteiger aus Trier, der als Tabellendritter anreist, wollen die Chemnitzer ihre Siegesserie fortsetzen. Ob das klappt, lest Ihr hier: