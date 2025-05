Liveticker: Gilyard überragend, die Mannschaft mit ganz neuem Feuer - Niners Chemnitz führen zur Pause deutlich gegen Heidelberg

Nach zwei Spielen steht es 0:2 aus Sicht der Chemnitzer Basketballer. Heute muss ein Sieg her, damit die Serie weitergeht. Die Frage ist: Wer will es mehr? Unser Ticker wird es begutachten.

Chemnitz.

Es klemmt schon die gesamte Saison über bei den Niners Chemnitz. Oftmals hatten sie Glück, weil der Gegner in den entscheidenden Phasen Fehler machte. Diesen Gefallen taten ihnen die Heidelberger in den zwei bisherigen Playoffspielen nicht. Bleibt es heute dabei, haben die Niners Urlaub. Gewinnen die Chemnitzer, geht es am Dienstag in Heidelberg weiter. Wie es heute läuft, lest Ihr hier: