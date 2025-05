Liveticker: Playoff-Einzug für Niners Chemnitz in Gefahr - sie liegen in Oldenburg hinten und die Konkurrenz spielt nicht mit

Ab in die Playoffs oder Extrarunde durch die Play-ins? Alles ist möglich nach einer Saison, die so spannend war wie nie zuvor. Versucht heute den Überblick zu behalten: unser Liveticker.

Oldenburg.

Wie geht die Saison für die Niners Chemnitz weiter? Dass sie weitergeht, steht schon etwas länger fest. Die Frage ist nur: Geht es direkt in die Playoffs ab dem kommenden Wochenende - und wenn ja, mit einem Heimspiel oder auswärts? Oder müssen sie schon am Dienstagabend daheim ran, weil es in die Play-ins geht? Antworten gibt es heute. Denn alle Partien des letzten Spieltages laufen parallel. Hier bekommt Ihr alle Infos: