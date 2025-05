Liveticker: Niners Chemnitz führen in einem rasanten Spiel nach der ersten Halbzeit knapp gegen die Rostock Seawolves

Mit einem Sieg im Ostduell würden die Chemnitzer ziemlich sicher den Einzug in die Play-ins schaffen. Mit Ruhm bekleckert haben sie sich zuletzt aber nicht. Unser Ticker guckt, wie es heute läuft.

Chemnitz.

Was bleibt vom 104:100-Sieg am Donnerstag gegen Ludwigsburg? Die Aufholjagd, mit der sich die Niners Chemnitz in die Verlängerung retteten und schließlich den Sieg holten? Oder die schwache Leistung gegen die Rumpftruppe aus Baden-Württemberg, die fast zur vierten Niederlage in Folge geführt hätte? Wie das letzte Heimspiel der Hauptrunde läuft, lest Ihr hier: