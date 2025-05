Liveticker: Niners Chemnitz liegen zur Halbzeitpause bei den Hamburg Towers deutlich zurück

Sollten die Chemnitzer Basketballer heute im Norden gewinnen und Heidelberg zeitgleich in Würzburg verlieren, wären die Niners sicher in der Endrunde. Doch in den ersten 20 Minuten gelang nicht viel.