Zwei Vereine am Boden? Sowohl der MBC Weißenfels als auch die Niners Chemnitz sind nach Niederlagenserien im Abstiegskampf gelandet.
Zwei Vereine am Boden? Sowohl der MBC Weißenfels als auch die Niners Chemnitz sind nach Niederlagenserien im Abstiegskampf gelandet. Bild: Alexander Trienitz
Zwei Vereine am Boden? Sowohl der MBC Weißenfels als auch die Niners Chemnitz sind nach Niederlagenserien im Abstiegskampf gelandet.
Zwei Vereine am Boden? Sowohl der MBC Weißenfels als auch die Niners Chemnitz sind nach Niederlagenserien im Abstiegskampf gelandet. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Liveticker: Ostderby im Zeichen des Abstiegskampfes – Niners Chemnitz empfangen den MBC Weißenfels
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der Einzug ins Achtelfinale des Eurocups ist für die Chemnitzer Basketballer nur noch halb so viel wert, wenn sie heute verlieren. Hat wegen der Brisanz endlich wieder die Tastatur ausgeklappt: unser Liveticker.

Chemnitz.

„Trainer raus!“, hieß es am Samstagabend in diesem Internet. Da hatten die Niners Chemnitz das Bundesligaspiel beim Kellerkind in Hamburg krachend mit 69:86 verloren.

„Was für eine geile Truppe!“, hieß es am Mittwochabend in dem gleichen Internet. Da hatten die Niners Chemnitz das Eurocupspiel gegen Trento mit 81:67 gewonnen und damit bei ihrer ersten Teilnahme an diesem Wettbewerb das Achtelfinalticket gelöst. Und das mit der gleichen Personalnot wie am Samstag.

Ja, was denn nun? Sind die Niners nun gut oder schlecht? Eine Antwort darauf wird es heute geben. Denn im Derby gegen Weißenfels geht es nicht ums internationale Schaufenster und auch nicht um Prämien. Das heute und hier ist Abstiegskampf in der Bundesliga. Und ein echter Charaktertest. Wie der läuft, lest Ihr hier.

