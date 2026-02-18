MENÜ
Das Hinspiel in Heidelberg konnten die Niners um Corey Davis am dritten Spieltag der neuen Saison mit 90:83 gewinnen. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Das Hinspiel in Heidelberg konnten die Niners um Corey Davis am dritten Spieltag der neuen Saison mit 90:83 gewinnen. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Niners Chemnitz
Liveticker: Sprung auf die Play-in-Plätze oder zurück in den Abstiegskampf? Niners Chemnitz empfangen MLP Academics Heidelberg
Von Thomas Reibetanz
Nach zwei Siegen in Folge sieht es für die Chemnitzer Basketballer in der Bundesliga wieder freundlicher aus. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Und so ist es heute mal wieder ein „Vier-Punkte-Spiel“.

Chemnitz.

Vier Siege Abstand zu den Abstiegsplätzen sind es nun für die Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga. Die einen sagen: Nach unten musste man ja auch nie wirklich schauen, denn mit dem Abstiegskampf werden die Niners nichts zu tun haben. Die anderen sagen: Obacht! So inkonstant, wie die Chemnitzer in dieser Saison spielen, können sie auch ganz schnell wieder abrutschen.

Das heutige Spiel wird einen Hinweis darauf geben, die die Lage wirklich ist. Denn es geht gegen die Heidelberger, die mit nur fünf Siegen auf dem ersten Abstiegsplatz stehen. Verlieren die Niners, wird es wieder enger dort unten drin. Gewinnen sie, kann der Blick nach oben gehen. Wie es läuft, lest Ihr hier:

