Die Niners Chemnitz sind heute in Bonn zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Bonn zu Gast. Bild: Thomas Reibetanz
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett mit Nike Sibande und Ty Brewer (von links) vor dem Spiel in Bonn.
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett mit Nike Sibande und Ty Brewer (von links) vor dem Spiel in Bonn. Bild: Jörn Wolter
Eindringlich appellierte Cheftrainer Rodrigo Pastore am Donnerstag an seine Spieler, dass sie sich bis an den Matchplan halten sollen. Doch es half nichts. Die Niners verloren deutlich gegen Ankara.
Eindringlich appellierte Cheftrainer Rodrigo Pastore am Donnerstag an seine Spieler, dass sie sich bis an den Matchplan halten sollen. Doch es half nichts. Die Niners verloren deutlich gegen Ankara. Bild: Alexander Trienitz
Live
Niners Chemnitz
Liveticker: Trainer Rodrigo Pastore mit überraschenden Kaderentscheidungen: Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets Bonn zu Gast
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Wurm ist drin bei den Chemnitzer Basketballern. Sie spielen nicht schlecht, gewinnen aber kaum noch. Heute kommt es zum Duell der punktgleichen Tabellennachbarn. Ein Erfolg wäre wichtig. Unser Ticker ist live vor Ort.

Bonn.

Und schon ist das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ da. Wenn es gegen eine Mannschaft geht die in der Tabelle in unmittelbarer Nähe steht, ist ein Sieg ja meist noch etwas mehr wert. Auf das Duell der Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets trifft das zu – beide Teams haben jeweils vier Siege und vier Niederlagen auf dem Konto.

Ob den Niners heute der dritte Auswärtssieg nach den Erfolgen in Heidelberg (Anfang Oktober) und Trentino (Mitte November) gelingt? Hier lest Ihr, wie es läuft:

