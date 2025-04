Liveticker: Verlieren verboten im Krisenduell - Niners Chemnitz empfangen im Kampf um den Playoff-Einzug Alba Berlin

Beide Teams haben vor der Saison zum Kreis der Favoriten auf die Meisterschaft gezählt, beide konnten nie wirklich überzeugen. Heute brauchen beide dringend einen Sieg. Unser Ticker ist live dabei.

Chemnitz.

Die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga geht in die entscheidende Phase. Fünf Spiele bleiben den Niners noch, um wieder in die Playoff-Ränge zu klettern, aus denen sie nach der Niederlage im Derby in Weißenfels gerutscht waren. Doch auch Alba Berlin will dort noch hin - und hat dafür nur noch drei Spiele Zeit. Wer heute verliert, hat also schlechte Karten. Unser Ticker aber ist Trumpf wie eh und je. Hier lest Ihr, wie das brisante Spiel läuft.