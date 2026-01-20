MENÜ
Kevin Yebo im Spiel der Niners Chemnitz gegen Bourg-en-Bresse.
Kostja Mushidi geht zum Korb.
Die Niners Chemnitz um Amadou Sow empfangen heute den Spitzenreiter der Gruppe aus Bourg-en-Bresse.
Das Trainerteam der Niners um Chefcoach Rodrigo Pastore (Mitte) und seine Assistenten Gjorgji Kochov (links) und Pau del Tio beim Hinspiel in Frankreich. Zuletzt hatten sie viel Aufbauarbeit zu leisten.
Niners Chemnitz
Liveticker: Wilder Europapokal-Ritt in der Messe – Niners Chemnitz und Tabellenführer JL Bourge-en-Bresse schenken sich nichts
Von Thomas Reibetanz
Im November gab es in Frankreich mit gütiger Unterstützung der Schiris einen 85:82-Sieg der Gastgeber. Seitdem hat sich Bourg stabilisiert, während die Niners zuletzt Probleme hatten. Hingegen nur selten problematisch: unser Ticker.

Chemnitz.

Es hätte so schön sein können. Hätten die Niners am vergangenen Mittwoch in Ulm gewonnen, könnten sie heute ganz entspannt in die Außenseiterrolle schlüpfen und ohne Druck gegen den Tabellenführer von JG Bourg-en-Bresse antreten. Denn dann hätten sie die Quali für die nächste Runde im Eurocup so gut wie sicher gehabt.

Aber wie sagte schon der ehemalige ungarische Fußballnationaltrainer Lothar Matthäus: „Wäre, wäre, Fahrradkette.“ Und so ist heute Druck auf dem Kessel, wenn die angeknacksten Niners (nur ein Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen) gegen die bereits qualifizierten Franzosen antreten. Wie es läuft, lest Ihr hier:

