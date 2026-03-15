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Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock.
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock.
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington.
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington. Foto: Alexander Trienitz
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen.
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen. Foto: IMAGO/Fotostand
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock.
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock.
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington.
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington. Foto: Alexander Trienitz
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen.
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen. Foto: IMAGO/Fotostand
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Niners Chemnitz
Liveticker: Wildes Hin und Her mit vielen Fehlwürfen auf beiden Seiten – Niners Chemnitz liegen zur Halbzeitpause in Rostock hinten
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Nach dem Aus im Eurocup geht es für die Chemnitzer Basketballer nur noch darum, den Einzug in die Playoffs der BBL zu schaffen. Heute geht es zu den Seawolves an die Küste.

Rostock.

Na dann schauen wir mal, wie es ab jetzt in der Bundesliga läuft. Bisher hatten die Spieler der Niners Chemnitz stets die durchaus plausible Ausrede, dass sie durch die Doppelbelastung mit internationalem und nationalem Geschäft oft auch einfach müde waren. Diese Ausrede zählt nun nicht mehr, denn die Premierensaison im Eurocup ist nach dem 65:73 am Mittwoch im Achtelfinale in Ljubljana Geschichte. Ab sofort geht es nur noch ums Tagesgeschäft – so wie heute in Rostock. Wie es läuft, lest Ihr hier.

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Thomas Reibetanz
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