Mit erneut dezimiertem Kader: Niners Chemnitz verlieren nach großem Kampf im Eurocup bei JL Bourg-en-Bresse

Niners Chemnitz
Mit Kevin Yebo und Nike Sibande fehlten zwei wichtige Spieler, dazu hatten die Niners die Schiedsrichter gegen sich. Mit Foulproblemen gaben die Chemnitzer Basketballer alles, unterlagen aber mit 82:85.
Bis die Basketballer der Niners Chemnitz mal alles aufs Parkett schicken können, was sie sich im Sommer zusammengebastelt haben, müssen sich die Fans weiterhin gedulden. Beim Eurocupspiel im ostfranzösischen Bourg-en-Bresse (nahe der Schweizer Grenze) am Dienstagabend stand zwar nach mehr als einem Monat Verletzungspause John Newman erstmals...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.