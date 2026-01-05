Mit Fanunterstützung an die Themse: Basketballer der Niners Chemnitz starten in London in die Auswärtsspiel-Serie

Niners Chemnitz
Nach der Heimniederlage gegen Vechta geht es nun im Eurocup darum, im Kampf um den Einzug in die K.o.-Runde zu bleiben. Es folgen zwei weitere Partien in der Fremde. Personell sieht es aber (noch) nicht allzu gut aus.
London ist immer eine Reise wert. Die Weltmetropole an der Themse verwöhnt das Auge mit unzähligen Sehenswürdigkeiten. Das lockt in diesen Tagen auch viele Chemnitzer in die Hauptstadt Großbritanniens. Denn als der Spielplan der hiesigen Basketballer im Eurocup veröffentlicht wurde, suchten viele ihrer Fans sofort nur nach einem Termin: Wann...
