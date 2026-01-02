Nach einem Rekord-Monat für die Niners Chemnitz wird der Start ins neue Jahr deutlich ruhiger – zumindest in der heimischen Messe

Das Heimspiel gegen Rasta Vechta an diesem Sonntag ist eine von nur drei Partien in eigener Halle für die Basketballer in diesem Monat. Dabei wollen sie sich für eine bittere Pleite revanchieren.

130 Sitze in der Messe Chemnitz haben gelitten und mussten repariert werden. Das sind 130 zerstörte Sitze zu viel. Aber in Relation zu den insgesamt 25.000 Besuchern bei den sechs Heimspielen der Niners Chemnitz binnen 27 Tagen im Dezember gesetzt, ist diese Zahl fast noch zu verschmerzen. Die Basketballer blicken auf einen Rekord-Monat zurück,...