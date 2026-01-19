MENÜ
Es läuft gerade nicht rund bei den Niners Chemnitz. Von den letzten fünf Spielen konnten sie nur eines gewinnen.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore hatte am Sonntag beim Spiel gegen den FC Bayern München viel Redebedarf.
Kostja Mushidi (am Ball) und Gavin Schilling (rechts) waren im Hinspiel in Frankreich nach einigen fragwürdigen Pfiffen bereits im dritten Viertel mit fünf Fouls raus. Später mussten auch Corey Davis und Amadou Sow vorzeitig zum Duschen.
Niners Chemnitz
Nach Schlafeinheiten in den letzten Sekunden von Ulm: Niners Chemnitz im Eurocup gegen den Spitzenreiter unter Druck
Von Thomas Reibetanz
Durch die 76:88-Niederlage am Mittwoch im deutschen Duell haben die Chemnitzer den direkten Vergleich verloren und eine gute Ausgangslage verspielt. Jetzt kommt der Tabellenführer aus Frankreich.

Vier Sekunden vor dem Ende war noch alles im dunkelgrünen Bereich. Zwar war zu diesem Zeitpunkt am vergangenen Mittwoch klar, dass die Basketballer der Niners Chemnitz ihr Spiel im Eurocup bei Ratiopharm Ulm verlieren würden. Allerdings war der Rückstand gerade noch im Rahmen. 86:75 führten die Gastgeber. Elf Punkte Unterschied. Das Hinspiel...
