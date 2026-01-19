Nach Schlafeinheiten in den letzten Sekunden von Ulm: Niners Chemnitz im Eurocup gegen den Spitzenreiter unter Druck

Durch die 76:88-Niederlage am Mittwoch im deutschen Duell haben die Chemnitzer den direkten Vergleich verloren und eine gute Ausgangslage verspielt. Jetzt kommt der Tabellenführer aus Frankreich.

Vier Sekunden vor dem Ende war noch alles im dunkelgrünen Bereich. Zwar war zu diesem Zeitpunkt am vergangenen Mittwoch klar, dass die Basketballer der Niners Chemnitz ihr Spiel im Eurocup bei Ratiopharm Ulm verlieren würden. Allerdings war der Rückstand gerade noch im Rahmen. 86:75 führten die Gastgeber. Elf Punkte Unterschied. Das Hinspiel...