Nächster Krimi, nächster Sieg: Niners Chemnitz gewinnen in Hamburg und machen großen Schritt Richtung Playoffs

Die Chemnitzer Basketballer haben bei den Towers mit 93:88 gewonnen. Durch sind sie im Rennen um den direkten Einzug in die Endrunde aber noch immer nicht. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

Hamburg.

Wohin geht die Reise für die Niners Chemnitz nach dem Ende der Hauptrunde am kommenden Sonntag? Dass sie weitergeht, ist mittlerweile sicher. Denn der Einzug in die Play-ins ist eingetütet. Schon heute könnten aber sogar die Playoffs klargemacht werden. Dazu muss ein Sieg bei den derzeit schwächelnden Hamburg Towers her. Hier lest Ihr, wie es läuft.