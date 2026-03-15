Nervenstark in der Crunchtime: Niners Chemnitz gewinnen Bundesligaspiel bei den Rostock Seawolves

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Corey Davis beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Der US-Amerikaner machte 22 Punkte und war damit bester Werfer.
Corey Davis beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Der US-Amerikaner machte 22 Punkte und war damit bester Werfer. Foto: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock.
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock.
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington.
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington. Foto: Alexander Trienitz
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen.
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen. Foto: IMAGO/Fotostand
Corey Davis beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Der US-Amerikaner machte 22 Punkte und war damit bester Werfer.
Corey Davis beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Der US-Amerikaner machte 22 Punkte und war damit bester Werfer. Foto: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock.
Amadou Sow im Kampf um den Ball beim Spiel der Niners Chemnitz in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock.
John Newman beim Spiel der Niners in Rostock. Foto: Alexander Trienitz
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington.
International gesperrt, heute mit im Kader: Eric Washington. Foto: Alexander Trienitz
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen.
Das Hinspiel gegen Rostock um den Ex-Niners-Spieler DeAndre Lansdowne (rechts) konnten die Niners (links Yordan Minchev und in der Mitte Nike Sibande) mit 97:92 gewinnen. Foto: IMAGO/Fotostand
Update
Niners Chemnitz
Nervenstark in der Crunchtime: Niners Chemnitz gewinnen Bundesligaspiel bei den Rostock Seawolves
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Nach dem Aus im Eurocup geht es für die Chemnitzer Basketballer nun darum, den Einzug in die Playoffs der BBL zu schaffen. Den ersten Schritt haben sie heute gemacht. Sie blieben in der heißen Schlussphase cool.

Rostock.

Na dann schauen wir mal, wie es ab jetzt in der Bundesliga läuft. Bisher hatten die Spieler der Niners Chemnitz stets die durchaus plausible Ausrede, dass sie durch die Doppelbelastung mit internationalem und nationalem Geschäft oft auch einfach müde waren. Diese Ausrede zählt nun nicht mehr, denn die Premierensaison im Eurocup ist nach dem 65:73 am Mittwoch im Achtelfinale in Ljubljana Geschichte. Ab sofort geht es nur noch ums Tagesgeschäft – so wie heute in Rostock. Wie es läuft, lest Ihr hier.

Erschienen am: 15.03.2026 | 15:30 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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