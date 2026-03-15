Nervenstark in der Crunchtime: Niners Chemnitz gewinnen Bundesligaspiel bei den Rostock Seawolves

Nach dem Aus im Eurocup geht es für die Chemnitzer Basketballer nun darum, den Einzug in die Playoffs der BBL zu schaffen. Den ersten Schritt haben sie heute gemacht. Sie blieben in der heißen Schlussphase cool.

Rostock.

Na dann schauen wir mal, wie es ab jetzt in der Bundesliga läuft. Bisher hatten die Spieler der Niners Chemnitz stets die durchaus plausible Ausrede, dass sie durch die Doppelbelastung mit internationalem und nationalem Geschäft oft auch einfach müde waren. Diese Ausrede zählt nun nicht mehr, denn die Premierensaison im Eurocup ist nach dem 65:73 am Mittwoch im Achtelfinale in Ljubljana Geschichte. Ab sofort geht es nur noch ums Tagesgeschäft – so wie heute in Rostock. Wie es läuft, lest Ihr hier.