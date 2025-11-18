Niners Chemnitz holen im Eurocup bei Aquila Trento den ersten internationalen Auswärtssieg seit März 2024

Damals gewannen die Niners das Halbfinale im Europe Cup in Bilbao. Es folgten nur noch Niederlagen in fremden Hallen. Bis heute. Da hieß es in Trento 105:94. Hier der wichtige Sieg zum Nachlesen in unserem Ticker.

Trento. Es droht die nächste Saison in der Achterbahn. Wie schon in der vergangenen Spielzeit bekommen die Basketballer der Niners Chemnitz einfach keine Konstanz in ihre Spiele und Ergebnisse. Auf vier Siege in Folge setzte es vier Niederlagen, dann gelangen zwei Siege, zuletzt gab es wieder drei Niederlagen.

Und das, obwohl der Kader zeitweise wieder fast komplett war. Das sieht heute anders aus. Mit Kaza Kajami-Keane und Nike Sibande fehlen zwei wichtige Spieler. Ob es dennoch einen Auswärtssieg gibt, lest Ihr hier.