Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jubel auf der Ninersbank in Trento.
Jubel auf der Ninersbank in Trento. Bild: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Trento.
John Newman beim Spiel der Niners in Trento. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners in Trento.
Kevin Yebo im Spiel der Niners in Trento. Bild: Alexander Trienitz
17 Fans aus Chemnitz haben die Niners nach Norditalien begleitet.
17 Fans aus Chemnitz haben die Niners nach Norditalien begleitet. Bild: Alexander Trienitz
Jubel auf der Ninersbank in Trento.
Jubel auf der Ninersbank in Trento. Bild: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Trento.
John Newman beim Spiel der Niners in Trento. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners in Trento.
Kevin Yebo im Spiel der Niners in Trento. Bild: Alexander Trienitz
17 Fans aus Chemnitz haben die Niners nach Norditalien begleitet.
17 Fans aus Chemnitz haben die Niners nach Norditalien begleitet. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz holen im Eurocup bei Aquila Trento den ersten internationalen Auswärtssieg seit März 2024
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Damals gewannen die Niners das Halbfinale im Europe Cup in Bilbao. Es folgten nur noch Niederlagen in fremden Hallen. Bis heute. Da hieß es in Trento 105:94. Hier der wichtige Sieg zum Nachlesen in unserem Ticker.

Trento.

Es droht die nächste Saison in der Achterbahn. Wie schon in der vergangenen Spielzeit bekommen die Basketballer der Niners Chemnitz einfach keine Konstanz in ihre Spiele und Ergebnisse. Auf vier Siege in Folge setzte es vier Niederlagen, dann gelangen zwei Siege, zuletzt gab es wieder drei Niederlagen.

Und das, obwohl der Kader zeitweise wieder fast komplett war. Das sieht heute anders aus. Mit Kaza Kajami-Keane und Nike Sibande fehlen zwei wichtige Spieler. Ob es dennoch einen Auswärtssieg gibt, lest Ihr hier.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
01.11.2025
2 min.
Zweiter starker Auftritt in Folge: Niners Chemnitz gewinnen umkämpftes Spiel gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig
Ty Brewer stopft den Ball ein. Der US-Amerikaner machte gegen Braunschweig ein ganz starkes Spiel.
Nach zuvor vier Niederlagen in Folge konnten die Chemnitzer bereits am Mittwoch gegen Ulm den Bock umstoßen. Am Samstag konnten sie in der Bundesliga beim 93:75 nachlegen. Hier unser Ticker zum Spiel.
Thomas Reibetanz
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
12.11.2025
2 min.
Am Ende nicht clever genug: Niners Chemnitz verlieren Eurocupspiel gegen Budućnost Podgorica nach großem Kampf
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Buducnost Podgorica.
Nach der bitteren Niederlage in Jena wollten die Chemnitzer Basketballer eine Reaktion zeigen. Das gelang ihnen auch, sie waren mit dem Favoriten auf Augenhöhe. Doch es reichte nicht. Hier das 71:84 zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel