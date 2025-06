Niners Chemnitz machen es offiziell: Kostja Mushidi ist der erste Neuzugang in diesem Sommer

Der 26-Jährige kommt vom Absteiger aus Göttingen und unterschreibt für zwei Jahre. Und er macht allen Fans von Kevin Yebo Hoffnung auf dessen Verbleib.

Was „Freie Presse“ bereits vor einer Woche vermeldete, haben die Niners Chemnitz nun auch offiziell verkündet: Kostja Mushidi wechselt von Absteiger BG Göttingen zu den sächsischen Basketballern und unterschreibt bis 2027. Vor seinem Engagement in Niedersachsen war Mushidi, der in zwei Wochen seinen 27. Geburtstag feiert, in der BBL bereits...