Niners Chemnitz nach wichtigem Sieg gegen Ratiopharm Ulm: Mit vollem Akku ganz raus aus der Krise

Niners Chemnitz
Durch den Sieg am Mittwoch gegen Ulm im Eurocup haben die Basketballer der Niners Chemnitz den Bock schon zum Wanken gebracht. Umstoßen müssen sie ihn am Samstag mit einem Sieg in der Bundesliga gegen Braunschweig. Und es gibt gute Gründe dafür, dass das klappt.
Sportfloskel gefällig? Bitte sehr: Wenn die Niners an diesem Samstag das Heimspiel gegen die Basketball Löwen aus Braunschweig nicht gewinnen, war der Sieg am Mittwoch gegen Ulm nicht viel wert. So sagt man, wenn eine Mannschaft in einer Krise gesteckt und dann endlich wieder ein Spiel gewonnen hat. Das allein reicht nämlich, um erst einmal...
