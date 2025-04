Niners Chemnitz spielen vor Ostern eine Englische Woche - die endet anders als ursprünglich geplant

Die nächsten Spiele der Chemnitzer Basketballer in der Bundesliga wurden angesetzt. Für die Fans wird die Reise zum Ostderby etwas weiter als gedacht. Derweil provoziert ein Agent den Niners-Trainer.

In der Woche vor dem Osterfest werden sich die Spieler der Niners Chemnitz wieder an Zeiten erinnert fühlen, als sie noch im internationalen Wettbewerb vertreten waren. Denn es steht eine Englische Woche an. Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat das noch offene Auswärtsspiel der Niners in Heidelberg terminiert. Es findet am Mittwoch vor Ostern, am...