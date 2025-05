Niners Chemnitz starten mit Heimspiel in die Playoffs - das sind die Spieltermine und so könnte es weitergehen

Mit Schützenhilfe haben die Chemnitzer Basketballer die Hauptrunde auf Rang vier beendet. Nun geht es gegen Heidelberg um den Einzug ins Halbfinale. Dort würde dann wahrscheinlich ein Kracher warten.

Gemeinsam mit Ratiopharm Ulm und dem FC Bayern München sind die Basketballer der Niners Chemnitz das einzige Team, das nach der vergangenen auch die aktuelle Hauptrunde in den Top 4 beendet hat. Nach dem Aufstieg in die BBL vor fünf Jahren ist es das vierte Mal in Folge, das die Niners den direkten Einzug in die Playoffs geschafft haben. Sie...