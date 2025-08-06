Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tempo von Beginn an: die Niners Chemnitz beim ersten Training am Mittwochvormittag im „Feel Good Club“.
Tempo von Beginn an: die Niners Chemnitz beim ersten Training am Mittwochvormittag im „Feel Good Club“. Bild: Alexander Trienitz
Tempo von Beginn an: die Niners Chemnitz beim ersten Training am Mittwochvormittag im „Feel Good Club“.
Tempo von Beginn an: die Niners Chemnitz beim ersten Training am Mittwochvormittag im „Feel Good Club“. Bild: Alexander Trienitz
 20 Bilder
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz stehen vor stressiger Saison: Die Bilder vom ersten Training
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im September starten die Chemnitzer Basketballer in die wohl anstrengendste Spielzeit ihrer Vereinsgeschichte. Am Mittwoch starteten sie in die Vorbereitung – in neuem Outfit und mit fast allen Spielern des Kaders.

Das erste Spiel der Saison bestreiten die Niners Chemnitz am Sonntag, dem 28. September. Los geht es mit einem Knaller: Der Tabellenvierte der Hauptrunde aus Chemnitz tritt beim Vizemeister Ratiopharm Ulm an. (fp)
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:26 Uhr
5 min.
Kann das Märchenfilmfestival im Erzgebirge zum Sprungbrett für den Traumjob werden?
Jasmin Großmann aus Radebeul, gelernte Augenoptikerin, möchte in die Kostümbranche wechseln. Sie mag besonders die Prinzessinnen, die selbst für sich einstehen. Das tut sie auch.
Eine junge Sächsin wird im August einer von 29 Walking Acts beim Märchenfilmfestival Fabulix sein. Diese freiwilligen Helfer verzaubern in Annaberg Besucher wie Gastgeber. Ihre Geschichte ist eine besondere.
Katrin Kablau
14:22 Uhr
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Felix Magath übernimmt Vorstandsamt
Felix Magath kehrt zu den Wurzeln zurück.
Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg lässt mit einer spektakulären Personalie aufhorchen. Felix Magath wird Vorstandsmitglied.
04.08.2025
3 min.
Sechs Spiele in 13 Tagen: Niners Chemnitz starten mit Spitzenspiel und knüppelhartem Programm in die Saison
In der vergangenen Saison war die Partie gegen Ulm das erste Heimspiel für die Niners Chemnitz. Es ging knapp verloren.
Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren jeweils gegen den amtierenden Meister ging, ist dieses Mal „nur“ der Vizemeister der erste Gegner in der BBL. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter.
Thomas Reibetanz
06.08.2025
4 min.
Auch Publikumsliebling Aher Uguak ist dabei: Niners Chemnitz sind in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet
Aher Uguak war beim Trainingsauftakt der Niners Chemnitz dabei.
Die Basketballer bereiten sich auf die bisher anstrengendste Saison der Vereinsgeschichte vor. In neuem Outfit und mit fast allen Spielern des Kaders – inklusive eines Rückkehrers.
Thomas Reibetanz
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel