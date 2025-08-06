Niners Chemnitz stehen vor stressiger Saison: Die Bilder vom ersten Training

Niners Chemnitz
Im September starten die Chemnitzer Basketballer in die wohl anstrengendste Spielzeit ihrer Vereinsgeschichte. Am Mittwoch starteten sie in die Vorbereitung – in neuem Outfit und mit fast allen Spielern des Kaders.
Das erste Spiel der Saison bestreiten die Niners Chemnitz am Sonntag, dem 28. September. Los geht es mit einem Knaller: Der Tabellenvierte der Hauptrunde aus Chemnitz tritt beim Vizemeister Ratiopharm Ulm an. (fp)
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.