Die Niners – hier mit Jordan Schakel (Mitte) in Aktion gegen Ryan Hawkis (r.) – mussten sich am Samstagabend den Frankfurt Skyliners geschlagen geben.
Die Niners – hier mit Jordan Schakel (Mitte) in Aktion gegen Ryan Hawkis (r.) – mussten sich am Samstagabend den Frankfurt Skyliners geschlagen geben. Bild: Eibner-Pressefoto/Attila Ziga
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz verlieren nach Wahnsinnswurf der Frankfurt Skyliners in letzter Sekunde
Redakteur
Von Torsten Ewers
Die Bundesliga-Basketballer haben auswärts nach einem wahren Krimi mit 86:89 verloren. Zudem müssen die Chemnitzer um einen weiteren Spieler bangen.

Als Kostja Mushidi 3,9 Sekunden vor dem Ende der Bundesliga-Partie bei den Frankfurt Skyliners nervenstark mit zwei Freiwürfen den 86:86-Ausgleich erzielte, hatten die Basketballer der Niners Chemnitz an die Tür zur Verlängerung angeklopft. Die Gastgeber nahmen eine Auszeit und gaben den Ball danach in die Hände ihres Top-Scorers Isaiah Swope....
