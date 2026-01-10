Niners Chemnitz verlieren nach Wahnsinnswurf der Frankfurt Skyliners in letzter Sekunde

Die Bundesliga-Basketballer haben auswärts nach einem wahren Krimi mit 86:89 verloren. Zudem müssen die Chemnitzer um einen weiteren Spieler bangen.

Als Kostja Mushidi 3,9 Sekunden vor dem Ende der Bundesliga-Partie bei den Frankfurt Skyliners nervenstark mit zwei Freiwürfen den 86:86-Ausgleich erzielte, hatten die Basketballer der Niners Chemnitz an die Tür zur Verlängerung angeklopft. Die Gastgeber nahmen eine Auszeit und gaben den Ball danach in die Hände ihres Top-Scorers Isaiah Swope....