Niners Chemnitz verlieren spannendes und hochklassiges Finale beim Vorbereitungsturnier in der Schweiz

Gegen den französischen Erstligisten SIG Straßburg hieß es am Ende 74:75, wobei beide Teams ein intensives Testspiel ablieferten. Hier unser Ticker dazu zum Nachlesen.

Yverdon-les-Bains.

Es geht um alles. Naja. Um viel. Okay. Immerhin um einen Pokal. Die Niners Chemnitz wollen heute im Finale des Landolt Cups in Yverdon-les-Bains einen Titel holen. Zwar nur den bei einem Vorbereitungsturnier, aber dieses ist immerhin gut besetzt. Im Finale wartet mit SIG Straßburg ein starkes Team aus Frankreich. Wie es läuft, lest Ihr hier: