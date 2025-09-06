Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Niners um Kapitän Kaza Kajami-Keane haben das Endspiel im schweizerischen Yverdon-les-Baines verloren.
Die Niners um Kapitän Kaza Kajami-Keane haben das Endspiel im schweizerischen Yverdon-les-Baines verloren. Bild: Andy Meier
Roman Bedime im Spiel der Niners Chemnitz gegen Straßburg.
Roman Bedime im Spiel der Niners Chemnitz gegen Straßburg. Bild: Andy Meier
Nike Sibande war beim Sieg gegen Limburg mit 18 Punkten bester Werfer der Niners Chemnitz. Heute geht es für seine Mannschaft im Finale des Landolt Cups gegen Straßburg.
Nike Sibande war beim Sieg gegen Limburg mit 18 Punkten bester Werfer der Niners Chemnitz. Heute geht es für seine Mannschaft im Finale des Landolt Cups gegen Straßburg. Bild: Andy Meier
Die Niners um Kapitän Kaza Kajami-Keane haben das Endspiel im schweizerischen Yverdon-les-Baines verloren.
Die Niners um Kapitän Kaza Kajami-Keane haben das Endspiel im schweizerischen Yverdon-les-Baines verloren. Bild: Andy Meier
Roman Bedime im Spiel der Niners Chemnitz gegen Straßburg.
Roman Bedime im Spiel der Niners Chemnitz gegen Straßburg. Bild: Andy Meier
Nike Sibande war beim Sieg gegen Limburg mit 18 Punkten bester Werfer der Niners Chemnitz. Heute geht es für seine Mannschaft im Finale des Landolt Cups gegen Straßburg.
Nike Sibande war beim Sieg gegen Limburg mit 18 Punkten bester Werfer der Niners Chemnitz. Heute geht es für seine Mannschaft im Finale des Landolt Cups gegen Straßburg. Bild: Andy Meier
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz verlieren spannendes und hochklassiges Finale beim Vorbereitungsturnier in der Schweiz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz

Gegen den französischen Erstligisten SIG Straßburg hieß es am Ende 74:75, wobei beide Teams ein intensives Testspiel ablieferten. Hier unser Ticker dazu zum Nachlesen.

Yverdon-les-Bains.

Es geht um alles. Naja. Um viel. Okay. Immerhin um einen Pokal. Die Niners Chemnitz wollen heute im Finale des Landolt Cups in Yverdon-les-Bains einen Titel holen. Zwar nur den bei einem Vorbereitungsturnier, aber dieses ist immerhin gut besetzt. Im Finale wartet mit SIG Straßburg ein starkes Team aus Frankreich. Wie es läuft, lest Ihr hier:

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:05 Uhr
5 min.
Wieder Krise in Paris: Diese Folgen hat der Regierungssturz
Nicht nur für den Premier auch für Macron ist es eine Schlappe. (Archivbild)
Der Schuss ging nach hinten los: Statt Rückenwind für ihren Sparhaushalt zu bekommen, steht Frankreichs Regierung vor dem Aus. Was heißt das für das verschuldete Land und seine Partner?
den dpa-Korrespondentinnen und -Korrespondenten
03.09.2025
2 min.
Niners Chemnitz gewinnen erstes Spiel des internationalen Vorbereitungsturnieres in der Schweiz deutlich
Yordan Minchev beim Testspiel der Niners gegen Fribourg.
Gegen den Schweizer Rekordmeister Fribourg Olympic hieß es am Ende 92:74 für die Chemnitzer Basketballer, die sich derzeit auf einem 15-tägigen Trip befinden. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
05.09.2025
2 min.
Niners Chemnitz stehen im Finale des Vorbereitungsturnieres in der Schweiz
Yordan Minchev im Spiel der Niners Chemnitz gegen Limburg.
Beim Landolt Cup in Yverdon-les-Bains haben die Basketballer mit 90:81 gegen das belgische Team von Hubo Limburg United gewonnen. Am Samstag geht es gegen Straßburg. Hier der Ticker zum Sieg.
Thomas Reibetanz
19:05 Uhr
1 min.
Spätes Tor: Tunesien macht WM-Teilnahme perfekt
Mohamed Ali Ben Romdhane (l) machte Tunesiens WM-Teilnahme perfekt.
Tunesien jubelt: Ein Tor in der Nachspielzeit sichert dem Team die Teilnahme an der Fußball-WM 2026 – zum siebten Mal in der Geschichte des Landes.
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel