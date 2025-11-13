Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kampf, Teamgeist, Wille – all das war bei den Niners gegen das starke Team aus Montenegro zu sehen. Doch am Ende fehlte die Cleverness.
Kampf, Teamgeist, Wille – all das war bei den Niners gegen das starke Team aus Montenegro zu sehen. Doch am Ende fehlte die Cleverness. Bild: Alexander Trienitz
Kampf, Teamgeist, Wille – all das war bei den Niners gegen das starke Team aus Montenegro zu sehen. Doch am Ende fehlte die Cleverness.
Kampf, Teamgeist, Wille – all das war bei den Niners gegen das starke Team aus Montenegro zu sehen. Doch am Ende fehlte die Cleverness. Bild: Alexander Trienitz
 10 Bilder
Niners Chemnitz
Ohne starken Anführer geht es auf diesem Niveau nicht: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz gegen Budućnost Podgorica
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 71:84 haben die Chemnitzer Basketballer gegen den Favoriten aus Montenegro verloren. Dabei haben sie als Mannschaft eigentlich kein schlechtes Spiel gezeigt. Hier unsere nähere Betrachtung zum Spiel.

Die Diskussion darüber, ob beim Gegner von Budućnost Podgorica einige Leistungsträger gefehlt oder ob die Schiedsrichter mitunter seltsame Entscheidungen getroffen haben, ist müßig. Fakt ist: Der Eurocup ist nicht umsonst der zweithöchste Wettbewerb in Europa, hier weht ein anderer Wind. Und um dem standzuhalten, braucht es eben mehr als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Ein Mann überragt im doppelten Sinne: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz gegen die Löwen aus Braunschweig
 12 Bilder
Corey Davis (rechts) und Ty Brewer feiern den Sieg der Niners gegen Braunschweig. Sie gehörten zu den besten Spielern der Chemnitzer Basketballer am Samstagabend.
Das 93:75 war bis ins dritte Viertel hinein ziemlich schwere Kost, weil sich der Gegner stark wehrte. Dass es am Ende klar reichte, lag an viel Energie, die vor allem ein Spieler aufs Parkett brachte.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
09.11.2025
3 min.
Note 1+ für die Fans, sonst war nicht viel: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz im Derby bei Science City Jena
 10 Bilder
Das war nichts: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane nach der Derbyniederlage in Jena.
Mit 72:85 haben die Chemnitzer Basketballer das mit Spannung erwartete Ostduell verloren. Die genauere Betrachtung zeigt: Nicht der Gegner oder die Taktik waren das Problem. Die Spieler hatten zu sehr mit sich selbst zu tun.
Thomas Reibetanz
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel