Ohne starken Anführer geht es auf diesem Niveau nicht: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz gegen Budućnost Podgorica

Niners Chemnitz
Mit 71:84 haben die Chemnitzer Basketballer gegen den Favoriten aus Montenegro verloren. Dabei haben sie als Mannschaft eigentlich kein schlechtes Spiel gezeigt. Hier unsere nähere Betrachtung zum Spiel.
Die Diskussion darüber, ob beim Gegner von Budućnost Podgorica einige Leistungsträger gefehlt oder ob die Schiedsrichter mitunter seltsame Entscheidungen getroffen haben, ist müßig. Fakt ist: Der Eurocup ist nicht umsonst der zweithöchste Wettbewerb in Europa, hier weht ein anderer Wind. Und um dem standzuhalten, braucht es eben mehr als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.