Ostderby und internationales Turnier in der Schweiz: Erste Termine für Vorbereitung der Niners Chemnitz stehen fest

Eines der Vorbereitungsspiele bestreiten die Niners Chemnitz um Kevin Yebo (am Ball) gegen den Mitteldeutschen BC. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga unterlagen sie in Weißenfels, damals spielte Ty Brewer (rechts) noch beim Gegner, jetzt ist er nach Chemnitz gewechselt. Bild: IMAGO/Alexander Trienitz