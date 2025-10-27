Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rodrigo Pastore wirkte bei der 82:96-Niederlage seiner Niners Chemnitz in Bamberg phasenweise verzweifelt.
Rodrigo Pastore wirkte bei der 82:96-Niederlage seiner Niners Chemnitz in Bamberg phasenweise verzweifelt.
Meinung
Niners Chemnitz
Pro und Kontra: Ist Rodrigo Pastore noch der richtige Trainer für die Niners Chemnitz?
Von Thomas Reibetanz, Sascha Aurich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Basketballer im Sinkflug: Vier Niederlagen in Folge, das Team wirkt verunsichert. Liegt es am Coach? Die „Freie Presse“-Redakteure Thomas Reibetanz und Sascha Aurich sind da sehr unterschiedlicher Meinung.

Der Argentinier hat oft genug bewiesen, dass er auch Krisenmanager kann, findet Thomas Reibetanz. Vorwürfe, dass sein System zu kompliziert sei, entkräften sogar die Spieler selbst.
