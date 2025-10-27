Pro und Kontra: Ist Rodrigo Pastore noch der richtige Trainer für die Niners Chemnitz?

Niners Chemnitz
Die Chemnitzer Basketballer im Sinkflug: Vier Niederlagen in Folge, das Team wirkt verunsichert. Liegt es am Coach? Die „Freie Presse“-Redakteure Thomas Reibetanz und Sascha Aurich sind da sehr unterschiedlicher Meinung.
Der Argentinier hat oft genug bewiesen, dass er auch Krisenmanager kann, findet Thomas Reibetanz. Vorwürfe, dass sein System zu kompliziert sei, entkräften sogar die Spieler selbst.
