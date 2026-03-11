MENÜ
Amadou Sow dunkt für die Niners im Spiel bei Olimpija Ljubljana ein.
Amadou Sow dunkt für die Niners im Spiel bei Olimpija Ljubljana ein. Foto: Alexander Trienitz
Amadou Sow beim Spiel der Niners Chemnitz in Ljubljana.
Amadou Sow beim Spiel der Niners Chemnitz in Ljubljana. Foto: Alexander Trienitz
Kevin Yebo ist angeschlagen, er beißt aber auf die Zähne und spielt in Ljubljana mit.
Kevin Yebo ist angeschlagen, er beißt aber auf die Zähne und spielt in Ljubljana mit. Foto: Alexander Trienitz
Yordan Minchev zieht im Spiel der Niners bei Olimpija Ljubljana zum Korb.
Yordan Minchev zieht im Spiel der Niners bei Olimpija Ljubljana zum Korb. Foto: Alexander Trienitz
Er hat es kurz vor dem Spiel noch einmal versucht, doch es scheint nicht zu gehen: Kevin Yebo in der Arena in Ljubljana. Er fällt für das Spiel heute Abend wohl aus.
Er hat es kurz vor dem Spiel noch einmal versucht, doch es scheint nicht zu gehen: Kevin Yebo in der Arena in Ljubljana. Er fällt für das Spiel heute Abend wohl aus. Foto: Alexander Trienitz
Update
Niners Chemnitz
Raus mit Applaus: Niners Chemnitz verlieren nach starker Leistung bei Olimpija Ljubljana und verlassen den Eurocup
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Die Chemnitzer Basketballer waren als Außenseiter nach Slowenien gereist. Sie hielten lange sehr gut mit, machen am Ende aber entscheidende Fehler. Hier der Ticker zum Spiel zum Nachlesen.

Ljubljana.

Aussichtslos ist diese Nummer keinesfalls. Mit Siegen gegen die Spitzenteams von Besiktas Istanbul oder Bourg-en-Bresse haben die Basketballer der Niners Chemnitz bewiesen, dass sie auch mit den „Großen“ im Eurocup mithalten können. Um auch heute in Slowenien zu bestehen, muss aber alles passen. Aber es gibt schlechte Nachrichten, was das Personal angeht. Wie das Spiel läuft, lest Ihr hier.

Erschienen am: 11.03.2026 | 18:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
