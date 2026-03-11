Raus mit Applaus: Niners Chemnitz verlieren nach starker Leistung bei Olimpija Ljubljana und verlassen den Eurocup

Die Chemnitzer Basketballer waren als Außenseiter nach Slowenien gereist. Sie hielten lange sehr gut mit, machen am Ende aber entscheidende Fehler. Hier der Ticker zum Spiel zum Nachlesen.

Ljubljana.

Aussichtslos ist diese Nummer keinesfalls. Mit Siegen gegen die Spitzenteams von Besiktas Istanbul oder Bourg-en-Bresse haben die Basketballer der Niners Chemnitz bewiesen, dass sie auch mit den „Großen“ im Eurocup mithalten können. Um auch heute in Slowenien zu bestehen, muss aber alles passen. Aber es gibt schlechte Nachrichten, was das Personal angeht. Wie das Spiel läuft, lest Ihr hier.