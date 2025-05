Saisonende oder Weiterkämpfen: Diese drei Faktoren können im Playoff-Heimspiel der Niners Chemnitz entscheidend sein

Obwohl sie den ersten Heimvorteil hatten, liegen die Basketballer in der Viertelfinalserie gegen Heidelberg mit 0:2 zurück. „Freie Presse“ sagt, worauf es nun ankommt – und die Gäste haben dort Vorteile.

Sicher ist schon mal das: In der kommenden Saison bestreiten die Niners Chemnitz erstmals in der Basketball-Bundesliga ein Ostderby gegen Jena. Die Thüringer haben am Donnerstagabend nach einem Krimi gegen Gießen den Aufstieg in die BBL geschafft – ebenso wie zuvor schon Trier, was wiederum bedeutet, dass es eine neue längste Auswärtsfahrt...