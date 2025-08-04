Sechs Spiele in 13 Tagen: Niners Chemnitz starten mit Spitzenspiel und knüppelhartem Programm in die Saison

Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren jeweils gegen den amtierenden Meister ging, ist dieses Mal „nur“ der Vizemeister der erste Gegner in der BBL. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter.

Mit einem rappelvollen Terminkalender starten die Basketballer der Niners Chemnitz in die Saison 2025/26. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan der Basketball-Bundesliga (BBL) hervorgeht, warten bereits in den ersten 13 Tagen sechs schwere Spiele in BBL und ULEB Eurocup auf die Chemnitzer.