Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der vergangenen Saison war die Partie gegen Ulm das erste Heimspiel für die Niners Chemnitz. Es ging knapp verloren.
In der vergangenen Saison war die Partie gegen Ulm das erste Heimspiel für die Niners Chemnitz. Es ging knapp verloren. Bild: Ernesto Uhlmann
In der vergangenen Saison war die Partie gegen Ulm das erste Heimspiel für die Niners Chemnitz. Es ging knapp verloren.
In der vergangenen Saison war die Partie gegen Ulm das erste Heimspiel für die Niners Chemnitz. Es ging knapp verloren. Bild: Ernesto Uhlmann
Niners Chemnitz
Sechs Spiele in 13 Tagen: Niners Chemnitz starten mit Spitzenspiel und knüppelhartem Programm in die Saison
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren jeweils gegen den amtierenden Meister ging, ist dieses Mal „nur“ der Vizemeister der erste Gegner in der BBL. Danach geht es Schlag auf Schlag weiter.

Mit einem rappelvollen Terminkalender starten die Basketballer der Niners Chemnitz in die Saison 2025/26. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan der Basketball-Bundesliga (BBL) hervorgeht, warten bereits in den ersten 13 Tagen sechs schwere Spiele in BBL und ULEB Eurocup auf die Chemnitzer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
21.07.2025
3 min.
Ostderby und internationales Turnier in der Schweiz: Erste Termine für Vorbereitung der Niners Chemnitz stehen fest
Eines der Vorbereitungsspiele bestreiten die Niners Chemnitz um Kevin Yebo (am Ball) gegen den Mitteldeutschen BC. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Bundesliga unterlagen sie in Weißenfels, damals spielte Ty Brewer (rechts) noch beim Gegner, jetzt ist er nach Chemnitz gewechselt.
Anfang August starten die Basketballer ins Mannschaftstraining. Es folgen deutlich mehr Testspiele als im vergangenen Sommer. Und eine Premiere: Erstmals geht es ins Trainingslager.
Thomas Reibetanz
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
04.07.2025
2 min.
Und plötzlich ging es ganz schnell: Spielplan für die Niners Chemnitz im Eurocup steht bereits
Erstmals treten die Niners Chemnitz in dieser Saison im ULEB Eurocup an.
Nach der Auslosung in Barcelona am Freitag hieß es noch, dass die Begegnungen in den kommenden Tagen veröffentlicht würden. Doch nun ist der Plan schon da. „Freie Presse“ sagt, wo es für Chemnitz losgeht.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel