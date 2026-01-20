Spektakel in der Messe: Niners Chemnitz gewinnen wilden Europapokal-Ritt gegen den Spitzenreiter JL Bourg-en-Bresse

Durch das 88:82 gegen die Franzosen bewahren sich die Niners die große Chance, in die Playoffs des Eurocups einzuziehen. Und sie beenden eine Mini-Krise in beeindruckender Manier. Hier der Ticker dazu zum Nachlesen.

Chemnitz. Es hätte so schön sein können. Hätten die Niners am vergangenen Mittwoch in Ulm gewonnen, könnten sie heute ganz entspannt in die Außenseiterrolle schlüpfen und ohne Druck gegen den Tabellenführer von JG Bourg-en-Bresse antreten. Denn dann hätten sie die Quali für die nächste Runde im Eurocup so gut wie sicher gehabt.

Aber wie sagte schon der ehemalige ungarische Fußballnationaltrainer Lothar Matthäus: „Wäre, wäre, Fahrradkette.“ Und so ist heute Druck auf dem Kessel, wenn die angeknacksten Niners (nur ein Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen) gegen die bereits qualifizierten Franzosen antreten. Wie es läuft, lest Ihr hier: