Spieler der Niners Chemnitz international unterwegs: Ein Märchenonkel als MVP und der Kapitän auf der Trauminsel

Die Profis des Basketball-Bundesligisten sind am Donnerstagabend nach drei Tagen Pause wieder ins Training gestartet und haben harte Arbeit vor sich. Zwei von ihnen sind noch mit ihren Nationalmannschaften unterwegs.

Es gab viel zu besprechen am Donnerstagabend. Beim ersten Wiedersehen nach der 85:89-Niederlage der Niners Chemnitz gegen Alba Berlin am vergangenen Sonntag dauerte die Videositzung sehr lang. Vier der letzten fünf Spiele haben die Chemnitzer Basketballer verloren, sie sind dabei nach anfangs guten Leistungen immer wieder in den letzten Minuten...