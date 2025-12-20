Überraschung bei den Niners Chemnitz: Neuer Spieler steht plötzlich in der offiziellen Kaderliste

Niners Chemnitz
Der Basketball-Bundesligist hat kurz vor dem Heimspiel gegen Rostock heimlich, still und leise das Team vergrößert. Für den Neuzugang mit NBA-Spielen in der Vita muss auch kein Platz geschaffen werden.
Das kommt überraschend. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen die Rostock Seawolves an diesem Samstagabend haben die Basketballer der Niners Chemnitz auf die nationale Niederlagenserie (vier Pleiten in Folge in der Bundesliga) reagiert und einen neuen Spieler geholt. Offiziell verkündet haben sie den Neuzugang bislang noch nicht, aber er wird...
