MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen.
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen. Bild: Alexander Trienitz
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen.
Seit Mitte Dezember gehört der US-Amerikaner Jordan Schakel zum Kader der Niners Chemnitz. Er hat auch einen deutschen Pass und familiäre Wurzeln in Sachsen. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Ur-Opa aus Dresden: US-amerikanischer Neuzugang der Niners Chemnitz kehrt in Sachsen zu seinen familiären Wurzeln zurück
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jordan Schakel hat schon Einsätze in der NBA in seinem Lebenslauf stehen. In Chemnitz wartet er noch auf seinen Durchbruch. Der soll am besten am Mittwoch im so wichtigen Eurocupspiel im Ulm gelingen.

Jetzt hauen wir mal richtig auf die Pauke: Im Kader der Niners Chemnitz steht der erste sächsische Basketballprofi, der es bis in die nordamerikanische Profiliga NBA geschafft hat. Rumms. Nun würde sich Jordan Schakel selbst wohl niemals als Sachse bezeichnen, aber so ganz falsch wäre das auch nicht. Denn der Urgroßvater des in Kalifornien...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:11 Uhr
2 min.
VfB Auerbach gibt Update zum Testspielprogramm: Nun geht es bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue los
Das Foto entstand beim Trainingsauftakt des VfB Auerbach vor einer Woche.
Der Verein hat in der Fußball-Oberliga noch drei Wochen Zeit bis zum ersten Nachholspiel. Für nächste Woche ist unter anderem auch ein Vorbereitungsspiel gegen den Reichenbacher FC vorgesehen.
Monty Gräßler
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
20.12.2025
3 min.
Überraschung bei den Niners Chemnitz: Neuer Spieler steht plötzlich in der offiziellen Kaderliste
Die aktuelle Saison begann Jordan Schakel beim belgischen Erstligisten BC Oostende. Jetzt wechselt er zu den Niners Chemnitz.
Der Basketball-Bundesligist hat kurz vor dem Heimspiel gegen Rostock heimlich, still und leise das Team vergrößert. Für den Neuzugang mit NBA-Spielen in der Vita muss auch kein Platz geschaffen werden.
Thomas Reibetanz
07.01.2026
4 min.
Mit großartiger Fanunterstützung: Niners Chemnitz gewinnen Eurocupspiel bei den London Lions
Die Niners Chemnitz um John Newman konnten am Mittwochabend in London gewinnen.
120 Chemnitzer haben die Basketballer zum Auswärtsspiel in der britischen Metropole begleitet. Sie sahen kein hochklassiges Spiel, konnten aber einen 78:70-Sieg mit der noch immer dezimierten Mannschaft feiern.
Thomas Reibetanz
13:09 Uhr
5 min.
Drohende Anklage: Powell spricht von Einschüchterungsversuch
Seit Monaten musste US-Notenbank-Chef Jerome Powell sich Kritik von US-Präsident Donald Trump anhören. (Archivfoto)
Seit Monaten muss sich US-Notenbankchef Powell massive Kritik von US-Präsident Trump gefallen lassen. Nun geht die Justiz gegen den Chef der unabhängigen Zentralbank vor.
Mehr Artikel