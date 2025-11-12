Vier Gründe, warum es bei den Niners Chemnitz aktuell nicht für Siege reicht – ist der Trainer einer davon?

Die Basketballer haben beim 71:84 am Mittwoch im Eurocup gegen Budućnost Podgorica das dritte Spiel in Serie verloren. „Freie Presse“ hat sich auf die Suche nach den möglichen Ursachen begeben.

Konstanz war eines der großen vor der Saison ausgegeben Ziele bei den Basketballern der Niners Chemnitz. Nachdem die vergangene Saison einer Achterbahnfahrt glich, sollte es nun ruhiger und natürlich erfolgreicher laufen. Warum das derzeit (noch) nicht klappt, hat vier Gründe - und ein Fragezeichen, dass zu einem Ausrufezeichen wird.