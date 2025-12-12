MENÜ
Ratlos, hilflos, sieglos: die Niners Chemnitz gegen Würzburg.
Ratlos, hilflos, sieglos: die Niners Chemnitz gegen Würzburg. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners Chemnitz gegen Würzburg.
Kevin Yebo im Spiel der Niners Chemnitz gegen Würzburg. Bild: Alexander Trienitz
Wo ist der Ball? Corey Davis im Spiel der Niners gegen Würzburg.
Wo ist der Ball? Corey Davis im Spiel der Niners gegen Würzburg. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Vierte Bundesligapleite in Serie: Niners Chemnitz verlieren nach ganz schwacher Leistung gegen die Würzburg Baskets
Von Thomas Reibetanz
Der Sieg am Dienstag im Eurocup gegen Athen hat nicht den erhofften Rückenwind gegeben. Nach einem blutleeren Auftritt kassierten die Chemnitzer beim 67:86 die nächste Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Chemnitz.

Das haben sie gebraucht. Nach dem Endspurt-Sieg (20:2-Lauf im letzten Viertel) gegen Panionios Athen am Dienstag stürmten die Spieler der Niners Chemnitz regelrecht auf die Fantribüne, um Danke für die Unterstützung zu sagen. Der Sieg war nach zuvor sechs Niederlagen aus sieben Pflichtspielen sehr wichtig. Aber wirklich souverän war er ob einer wirklich schwachen Leistung in den ersten drei Vierteln nicht.

Heute gilt es also, 40 Minuten lang guten Basketball zu spielen und den Sieg am Ende nicht wieder wegzuwerfen. Ob das gelingt, lest Ihr hier:

