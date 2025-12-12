Vierte Bundesligapleite in Serie: Niners Chemnitz verlieren nach ganz schwacher Leistung gegen die Würzburg Baskets

Der Sieg am Dienstag im Eurocup gegen Athen hat nicht den erhofften Rückenwind gegeben. Nach einem blutleeren Auftritt kassierten die Chemnitzer beim 67:86 die nächste Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Chemnitz. Das haben sie gebraucht. Nach dem Endspurt-Sieg (20:2-Lauf im letzten Viertel) gegen Panionios Athen am Dienstag stürmten die Spieler der Niners Chemnitz regelrecht auf die Fantribüne, um Danke für die Unterstützung zu sagen. Der Sieg war nach zuvor sechs Niederlagen aus sieben Pflichtspielen sehr wichtig. Aber wirklich souverän war er ob einer wirklich schwachen Leistung in den ersten drei Vierteln nicht.

Heute gilt es also, 40 Minuten lang guten Basketball zu spielen und den Sieg am Ende nicht wieder wegzuwerfen. Ob das gelingt, lest Ihr hier: